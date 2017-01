TV An Tour Tan

La première télévision bretonne sur internet accessible à tous en bas-débit et haut-débit

Retransmission en direct sur internet - live sur internet

Couverture événementiel - Radio en Breton

Bretagne - Cyber Fest Noz - Actualité bretonne Retransmissions en direct et en différé sur le réseau internet, dans le monde entier

Débits pouvant aller de 56 kb/s à 512 kb/s.

Utilisation du format Real, version 8 ou 9, offrant une qualité d'image et de son supérieure au standard WindowsMedia. An Tour Tan dispose dans ce domaine d'un savoir-faire incontesté, acquis au fil des expériences depuis 1999 (premier Cyber Fest Noz). Nombreuses références : les 4 Cyber Fest Noz (83.000 spectateurs dans 81 pays à la dernière édition, le 2 novembre 2002), le Festival de Cornouaille, le Bagad du Moulin-Vert, le Téléthon 2001... Hébergement vidéos en Real

Notre RealServer peut accueillir vos vidéos à encoder ou déjà encodées. Hébergement par "i comme...", Quimper : plates-formes sécurisées par firewall checkpoint FW-1, serveurs bi-processeur Pentium III et IV, disques RAID, Microsoft Windows 2000 Server et Unix, sauvegardes quotidiennes, réseau électrique ondulé, locaux surveillés jour et nuit, local serveurs climatisé. Encodage de vidéos

Encodage de vos vidéos (à partir de bandes vidéos ou de fichiers) : Real, Windows Media, QuickTime, AVI, DivX, etc. - Réalisation de vidéos, réalisation de reportages - Réalisation de vos vidéos (reportages, présentations, clips...) : enregistrement numérique, montage et mixage (Adobe Première, Cool Edit...), et transfert sur support (cassette VHS, cassette DV, CD, SVCD...). Couverture événementiel

Vous dirigez un festival ? Vous souhaitez que votre événement dispose d'une couverture journalistique hors du commun ? Pas de problème, An Tour Tan est là. L'équipe de journalistes, de photographes, cadreurs, preneurs de son, se déplacera pour restituer aux internautes l'image la plus fidèle de votre manifestation. Ainsi, comme nous le faisons par exemple sur le Festival de Cornouaille, le Festival Interceltique de Lorient, ou la Nuit Celtique au Stade de France, nous couvrons une grande majorité des spectacles et animations, et, en une heure environ, articles, photos, sons, interviews et vidéos sont en ligne sur internet. Possibilité de réaliser un site internet dédié (exemple : Festival de Cornouaille). An Tour Tan, c'est 1750 fichiers vidéos

Recherche articles - Ce moteur de recherche vous permet de retrouver instantanément, par mot-clé, un ou plusieurs articles de la base d'archives d'An Tour Tan, depuis novembre 1999. Cette base contient actuellement 500 références. - Recherche radios - Ce moteur de recherche est spécialement dédié au contenu radiophonique en Breton proposé depuis janvier 2001 par An Tour Tan. En partenariat avec Radio Kerne, Arvorig FM, Radio Kreiz Breizh et RCF Rivages, ce sont 4 heures d'émissions mises en ligne chaque semaine. - Recherche vidéos - An Tour Tan possède aujourd'hui un fonds de 1.750 fichiers vidéos au format Real. Ce moteur de recherche vous permet de retrouver en quelques secondes une vidéo, par mot-clé, et surtout de la lire directement, sans passer par l'article auquel elle fait référence. - Archives par date - Cette rubrique recense tous les articles d'actualité d'An Tour Tan depuis novembre 1999, classés par mois et par date. Si vous recherchez un fait précis, ce module est fait pour vous !